ArcelorMittal планирует направить на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", мажоритарным акционером которого является крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal, намерено направить на выплату дивидендов 10 млрд 845 млн 287,730 тыс грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию.

Согласно обнародованной в пятницу повестке общего собрания акционеров ПАО "АМКР", назначенного на 10 октября текущего года, выплату дивидендов предлагается осуществить через депозитарную систему Украины.

Как сообщалось, после победы президента Владимира Зеленского и смены руководства Службы безопасности Украины (СБУ), на предприятии были проведены обыски сотрудниками СБУ и предъявлены обвинения в экоциде.

Офис крупных налогоплательщиков по завершению начатого 14 мая 2019 года аудита "ArcelorMittal Кривой Рог" предъявил претензий на сумму 9 млрд грн,

Ранее украинский миллиардер, владелец активов в ГМК Игорь Коломойский, поддерживающий Зеленского, заявил о необходимости национализации "ArcelorMittal Кривой Рог" и подверг критике работу компании ArcelorMittal в Украине.

АМКР в 2018 году сократил выпуск проката на 18,3% по сравнению с 2017 годом - до 4,197 млн тонн, стали - на 18%, до 4,764 млн тонн, чугуна - на 17,2%, до 4,622 млн тонн. Выпуск агломерата упал на 18,1% - до 8,6 млн тонн, но возрос товарной железной руды на 21,8% - до 923 тыс. тонн, железорудного концентрата - на 2,1%, до 9,326 млн тонн, кокса - на 12,6%, до 2,714 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".