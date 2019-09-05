Экономика

18:05 05.09.2019

Глава Совета НБУ раскритиковал медленное снижение учетной ставки

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Глава Совета НБУ раскритиковал медленное снижение учетной ставки

Председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.

"Сегодня Национальный банк снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 16,5%. С моей личной точки зрения, это продолжение политики полумер, которой правления НБУ придерживается длительное время. Такая политика не будет способствовать достижению тех амбициозными целей, о которых говорил премьер-министр Украины, - рост экономики страны на 40% за пять лет", - написал он на странице в Facebook.

По словам  Данилишина, сдерживающая монетарная политика не создает условий для роста экономики.

"Нацбанк влияет на реальную ставку процента, управляя номинальной ставкой. Уровень реальной процентной ставки (то есть, уменьшенной на уровень инфляции) влияет на производство и потребление. Высокий ее уровень ведет к тому, что предприятия не спешат реализовывать инвестпроекты, а домохозяйства стремятся отсрочить потребление. Это будет негативно сказываться на динамике производства", - пояснил он.

По его оценке, положительные тренды на валютном рынке, хорошие прогнозы по урожаю 2019 года и приемлемая для Украины ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках позволяли НБУ более высокими темпами снижать учетную ставку, смягчая монетарную политику.

Теги: #учетная_ставка #нбу #данилишин
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