АМПУ сертифицирует системы качества менеджмента и противодействия коррупции по международным стандартам

Администрация морских портов Украины (АМПУ) внедряет интегрированную систему менеджмента (далее - ИСМ) по международному стандарту качества (ISO 9001: 2015) и систему противодействия коррупции (ISO 37001: 2016), сообщается на сайте АМПУ.

Как отмечает администрация, это позволит оптимизировать систему управления, повысить качество предоставляемых услуг, оценить влияние внутренних и внешних рисков на деятельность предприятия, чтобы минимизировать его.

Внешнюю оценку коррупционных рисков в деятельности АМПУ по результатам открытых торгов будет осуществлять ООО "Интернешнл менеджмент сервис".

"Вскоре мы получим внешнюю оценку коррупционных рисков. Наличие такого документа - одно из обязательных требований действующего антикоррупционного законодательства. В то же время это дополнительная возможность усовершенствовать уже существующие в АМПУ антикоррупционные стандарты и процедуры", - говорит руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, который цитируется в сообщении.

Цель разработки и внедрения ИСМ - повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности АМПУ. Новая система позволит уменьшить расходы за счет создания комплексной системы управления рисками и усовершенствует систему управления и культуры бизнес-процессов. Она также будет способствовать минимизации коррупционных рисков на предприятии.

Как сообщалось, АМПУ за первое полугодие 2019 года получила 853,61 млн грн чистой прибыли, что на 25,77% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1,15 млрд грн), чистый доход возрос на 9,5% до 3,37 млрд грн.. Капитальные инвестиции увеличились почти на 65 млн грн - до 390,1 млн грн, в 1,6 раза возросло финансирование проектов по эксплуатационному дноуглублению и ремонту собственного флота.