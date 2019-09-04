Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит НАК "Нафтогаз Украины" в начале октября, сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов.

"Проверку "Нафтогаза" закончим в сентябре - начале октября", – сказал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в среду.

В то же время он отметил, что вряд ли результаты проверки могут повлиять на процесс анбандлинга.

"Кроме того, любая реорганизация предприятия с точки зрения Налогового кодекса – это основание для проведения аудита… Мы нашим аудитом не охватываем 2019 год. В случае принятия решения о реорганизации этого предприятия будет принято соответствующее решение о проведении аудита и ревизии всей деятельности предприятия до момента реорганизации", – отметил он.