Экономика

18:32 02.09.2019

Нефть дешевеет после введения взаимных пошлин США и КНР

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Нефть дешевеет после введения взаимных пошлин США и КНР

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник после того, как на минувших выходных вступили в силу взаимные пошлины на импорт между США и Китаем.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 подешевели на $0,55 (0,93%) - до $58,70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,24 (0,44%), до $54,86 за баррель.

Как сообщалось, 1 сентября вступили в силу новые пошлины на импорт китайских товаров в Штаты на сумму порядка $110 млрд в год и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции. При этом китайские пошлины впервые охватывают поставки американской нефти.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что новый раунд переговоров между представителями двух стран состоится в сентябре в Вашингтоне, как и планировалось. Однако мало у кого есть надежда, что переговоры завершатся подписанием торгового соглашения и положат конец торговому конфликту.

Кроме того, в понедельник наблюдается пониженная активность торгов, поскольку в США празднуется День труда и биржа в Нью-Йорке работает только в электронном режиме.

Также трейдеры следят за приближением урагана "Дориан" к штатам Флорида, Джорджия и Южная Каролина, который получил пятую, самую высокую категорию по шкале Саффира-Симпсона. Ураган не затронет нефтедобывающую инфраструктуру напрямую, но может резко снизить спрос на топливо в указанных регионах, говорит старший аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Теги: #цены #нефть
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