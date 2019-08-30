Новое правительство намерено увеличить финансирование строительства дорог за счет вывода из "тени" рынка ГСМ - Гончарук

Новое правительство намерено взяться за упорядочение уплат акцизов для увеличения бюджета на строительство дорог, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас на следующий год готовится стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год мы будем значительно увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем получить благодаря наведению порядка с уплатой акцизов - нужно убрать "тень" из рынка горюче-смазочных материалов... У нас очень много заправок, с которых бюджет ничего не получает. Эти деньги будут в Дорожном фонде", - сказал Гончарук на встрече с журналистами в Киеве в пятницу.

Он добавил, что хотел бы в два раза увеличить запланированный прошлым правительством объем финансирования дорожных работ на 2020 год (75 млрд грн – ИФ).

"Я хотел бы в два раза больше (бюджет Дорожного фонда на 2020 год, который предлагало прошлое правительство – ИФ), но про реальные цифры поговорим тогда, когда будет программа. Она должна быть через месяц", - отметил премьер.

Кроме того, по мнению Гончарука, Украина выбирает очень мало средств, которые могут быть ей предложены международными финансовыми организациями.

"Нам нужно научиться эффективней работать с нашими международными финансовыми организациями, потому что мы, по разным оценкам, выбираем очень незначительное количество средств, которое мы могли бы выбирать. У нас есть дешевый ресурс, просто нужно научиться с ним работать", - подытожил он.