Командир подразделения ВСУ подозревается в хищении ГСМ в в/ч в Чугуеве

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины, подозреваемого в хищении горюче-смазочных материалов воинской части в Чугуеве Харьковской области.

"Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы воинской части, дислоцирующейся в г.Чугуеве Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Во время обысков на территории военной части следователями изъят автомобиль марки Камаз 4310, из которого слито и похищено дизельное топливо, автомобиль марки Фольксваген ЛТ, которым вывозилось похищенное топливо и дизельное топливо в бочках (более 2 тыс.л). Также в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мину МОН-50, тротиловую шашку, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200л горюче-смазочных материалов.

Сейчас командир задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в хищении, присвоении, вымогательстве оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.