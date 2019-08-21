"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны

НАК "Нафтогаз Украины" предложил бытовым потребителям (населению) акцию купить до 25 тыс. куб. м газа по предоплате по текущей низкой цене с его использованием на протяжении отопительного сезона 2019/20 гг.

Согласно пресс-релизу НАК, этого объема достаточно для обеспечения нужд домохозяйства в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату за желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках", – цитируются в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Для максимального удобства потребителей НАК предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающим бытовых потребителей.

"Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые ранее были доступны только для коммерческих потребителей. Он даст возможность людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке. Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы доступ к нему получило максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и "Нафтогаз", и другие игроки рынка", – отметил глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Чтобы воспользоваться новым продуктом, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей организации (газсбыта), подписать дополнение к типовому соглашению поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом в отопительный сезон, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.