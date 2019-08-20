Экономика

15:44 20.08.2019

Немецкие эксперты призывают усилить конкуренцию на рынке э/э для снижения цен ресурса за счет приватизации "Центрэнерго" и импорта

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Немецкие эксперты призывают усилить конкуренцию на рынке э/э для снижения цен ресурса за счет приватизации "Центрэнерго" и импорта

Приватизация ПАО "Центрэнерго" новым, пока не вошедшим в рынок генерации электрической энергии игроком является в долгосрочной перспективе одним из необходимых условий решения проблемы высоких оптовых цен на ресурс, считают эксперты проекта Low Carbon Ukraine (LCU).

Согласно презентации LCU, поступившей в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", среди других долгосрочных мер, необходимых для усиления конкуренции на рынке и формирования реальных рыночных цен эксперты указывают интеграцию с ENTSO-E и усиление конкуренции со стороны возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По мнению экспертов, значительное внимание следует уделить также внедрению механизмов, которые бы мотивировали крупнейших игроков, в частности энергохолдинг "ДТЭК", к разукрупнению. Одним из таких механизмов может выступать пересмотр ценовых ограничений, однако он несет в себе ряд рисков, в том числе риски отключения э/э, снижения эффективности реформ. Кроме того, данный механизм опасен сложностью определения необходимого уровня ограничения и в случае неверных расчетов может привести к прекращению инвестиций.

Среди более оперативных методов влияния на уровень цен эксперты LCU указывают переход на инструменты поддержки уязвимых потребителей, не искажающие рыночные механизмы и цены, усиленный мониторинг рынка, а также применение антимонопольного законодательства.

Теги: #электроэнергия #эксперты #lcu #центрэнерго
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