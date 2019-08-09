Экономика

11:54 09.08.2019

ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

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ПриватБанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов"

 Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с ПриватБанком и Укргазбанком в рамках программы "теплых кредитов", которые выдаются гражданам в качестве софинансирования проектов по энергосбережению – утеплению домов, установке счетчиков и твердотопливных котлов, а также гелиоколлекторов.

"Госэнергоэффективности заключило дополнительные договоры о сотрудничестве с ПриватБанком и Укргазбанком о софинансировании выделенных правительством 380 млн грн для утепления", – сообщила пресс-служба ведомства.

Это позволит воспользоваться "теплыми кредитами" около 3 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет более 230 тыс. семей.

Как сообщалось, в июне-2019 Кабмин дополнительно выделил 380,6 млн грн на программу "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Ранее в связи с высоким спросом на программу "теплых кредитов" ПриватБанк исчерпал лимит на выдачу займов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк – частным домохозяйствам.

По данным Госэнергоэффективности, с марта до середины июня текущего года, семьи получили в государственных банках почти 900 млн грн "теплых кредитов" из прогнозируемых 1,1 млрд грн.

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.

Теги: #укргазбанк #приватбанк #энергоэффективность #кредиты
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