Walt Disney увеличила выручку, но сократила прибыль в III финквартале

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, сократила чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала на 51%, но увеличила выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 июня, составила $1,437 млрд по сравнению с $2,916 млрд за аналогичный период прошлого фингода. В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $1,35.

Квартальная выручка компании повысилась на 33% - до $20,245 млрд по сравнению с $15,229 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на акцию на уровне $1,72 при выручке $21,45 млрд.

Операционная прибыль киностудии Disney выросла на 13% - до $792 млн, выручка - на 33%, до $3,84 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров, увеличилась на 7%, до $6,58 млрд, операционная прибыль - на 4%, до $1,72 млрд.

Медиа-подразделение Disney увеличило операционную прибыль в прошлом квартале на 7%, до $2,14 млрд. Выручка подразделения выросла на 21% и составила $6,71 млрд.

Акции Walt Disney на дополнительных торгах подешевели на 3,86%. Капитализация компании с начала года выросла на 29,38%, до $248,9 млрд.