Экономика

10:15 07.08.2019

Walt Disney увеличила выручку, но сократила прибыль в III финквартале

1 мин читать
Walt Disney увеличила выручку, но сократила прибыль в III финквартале

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, сократила чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала на 51%, но увеличила выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 июня, составила $1,437 млрд по сравнению с $2,916 млрд за аналогичный период прошлого фингода. В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $1,35.

Квартальная выручка компании повысилась на 33% - до $20,245 млрд по сравнению с $15,229 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на акцию на уровне $1,72 при выручке $21,45 млрд.

Операционная прибыль киностудии Disney выросла на 13% - до $792 млн, выручка - на 33%, до $3,84 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров, увеличилась на 7%, до $6,58 млрд, операционная прибыль - на 4%, до $1,72 млрд.

Медиа-подразделение Disney увеличило операционную прибыль в прошлом квартале на 7%, до $2,14 млрд. Выручка подразделения выросла на 21% и составила $6,71 млрд.

Акции Walt Disney на дополнительных торгах подешевели на 3,86%. Капитализация компании с начала года выросла на 29,38%, до $248,9 млрд.

Теги: #walt_disney #финрезультат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 02.08.2019
Ferrexpo в I-пол.-2019 увеличила чистую прибыль на 77,6%

Ferrexpo в I-пол.-2019 увеличила чистую прибыль на 77,6%

18:43 01.08.2019
Western Digital отчиталась об убытке в IV финквартале, ждет улучшения показателей

Western Digital отчиталась об убытке в IV финквартале, ждет улучшения показателей

18:07 01.08.2019
Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

Крымский "Новый Свет" в 2018г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 47% на фоне роста производства

14:33 01.08.2019
Прибыль и сопоставимые продажи Dunkin' во II квартале превзошли прогнозы, выручка разочаровала

Прибыль и сопоставимые продажи Dunkin' во II квартале превзошли прогнозы, выручка разочаровала

14:15 01.08.2019
MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

13:18 01.08.2019
lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

13:06 01.08.2019
Qualcomm дала слабый прогноз выручки на текущий квартал, акции дешевеют

Qualcomm дала слабый прогноз выручки на текущий квартал, акции дешевеют

12:05 01.08.2019
Siemens сократила прибыль в III финквартале, предупредила об ухудшении условий

Siemens сократила прибыль в III финквартале, предупредила об ухудшении условий

11:24 01.08.2019
Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

Скорректированная EBITDA Vale во II квартале составила $3,1 млрд, убыток сократился до $133 млн

11:12 01.08.2019
Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

Прибыль BMW снизилась во II квартале на фоне увеличения расходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Причин для роста цен на дизтопливо нет - Герус

Разработка проекта госбюджета на 2020г находится на финальной стадии

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

ПОСЛЕДНЕЕ

"Теплоэнергоавтоматика" подготовит проект реконструкции выхода со станции метро "Выставочный центр" в Киеве за 2,1 млн грн

Fitch: высокая стоимость квот на выбросы CO2 сказывается на сталепроизводителях EMEA

Фондовые индексы США во вторник прибавили более 1,2% после падения 6 дней подряд

Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг.

Бывшие главы ФРС выступили за независимость регулятора от политического давления

МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

Безос вновь продал акции Amazon, общий объем продажи приблизился к $3 млрд за пять дней

Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА