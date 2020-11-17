Home Depot увеличил чистую прибыль и выручку в III финквартале сильнее прогнозов

Home Depot Inc. (SPB: HD), крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания, на фоне высокого спроса из-за пандемии COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 ноября, составила $3,43 млрд, или $3,18 в расчете на акцию, по сравнению с $2,77 млрд, или $2,53 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего фингода.

Выручка выросла на 23% и достигла $33,54 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,13 на акцию при выручке в $31,83 млрд.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем финквартале повысились на 24,1%, в том числе в США рост составлял 24,6%. Эксперты оценивали эти показатели соответственно в 17,2% и 19,3%.

"Третий квартал стал еще одним исключительным кварталом для Home Depot, поскольку мы увидели сохранение огромного спроса на проекты по благоустройству дома, что привело к росту продаж более чем на $15 млрд за девять месяцев этого года", - сказал главный исполнительный директор компании Крейг Менир.

Тем не менее, котировки акций Home Depot на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник снижаются на 1,8%. Капитализация компании с начала года выросла на 28% и в настоящее время превышает $298 млрд, фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 7,6%.