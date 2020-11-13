Экономика

09:33 13.11.2020

Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

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Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

Агрохолдинг ИМК по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль в размере $33,17 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка ИМК за этот период снизилась на 4% - $113,84 млн.

Валовая прибыль холдинга за девять месяцев 2020 года выросла на 47% - до $71,42 млн, операционная прибыль – в 2,2 раза, до $49,12 млн.

EBITDA компании за отчетный период увеличилась в 1,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 2019 года и составила $64,71 млн.

По состоянию на 30 сентября 2020 года долгосрочные обязательства компании составили $100,06 млн против $108,95 млн на конец сентября прошлого года, текущие обязательства - $68,85 млн ($89,03 млн).

После отчетного периода ИМК погасил кредиты, займы и проценты на сумму $2,05 млн и получил кредиты и займы на сумму $0,46 млн.

В документе отмечается, что выручка от реализации пшеницы за отчетный период увеличилась на 35% - до $17,19 млн, подсолнечника – на 121% - до $16,62 млн, КРС – на 181%, до $0,3 млн. В то же время выручка от реализации кукурузы сократилась на 17% - до $77,13 млн, молока – на 9%, до $1 млн, соевых бобов - на 80%, до $0,44 млн.

"ИМК" специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг "ИМК" по итогам 2019 года вышел на $7,32 млн чистой прибыли, что 3,8 раза меньше, чем в 2018 году. Выручка ИМК за этот период выросла на 29% - до $169,6 млн.

"ИМК" в первом полугодии 2020 года сократил чистую прибыль на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $26,8 млн, выручку - на 17%, до $79,8 млн.

Теги: #имк #финрезультат
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