Экономика

18:29 05.08.2019

Биткойн подскочил на 14% и приблизился к $12 тыс. на спросе на "цифровое золото"

2 мин читать
Биткойн подскочил на 14% и приблизился к $12 тыс. на спросе на "цифровое золото"

Курс биткойна в понедельник впервые с середины июля приблизился к отметке в $12 тыс. на фоне обвала на мировых финансовых рынках.

По данным агентства Bloomberg, средняя цена биткойна в ходе торгов в понедельник понималась на 14%, до $11809 за биткойн.

Котировки фьючерсов на криптовалюту на Чикагской товарной бирже (CME) к 17:42 мск подскочили на 13%, до $11970.

"Ввиду турбулентности на мировых рынках и геополитических рисков внезапно идея цифрового золота показалась не такой плохой, - говорит управляющий партнер Kenetic Capital Джехан Чу. - Биткойн все чаще рассматривают не только как ставку на будущее, но и как защитный актив в настоящем".

В понедельник основные мировые активы падают в цене из-за рисков резкого ухудшения отношений между США и Китаем. На выходных президент США Дональд Трамп заявил о вероятности нового повышения пошлин на импортируемые в Штаты китайские товары, а ЦБ Китая в понедельник снизил справочный курс юаня до минимума за год (при этом на торгах в Гонконге китайская валюта обновила минимум за 11 лет).

Эскалация торгового конфликта грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таким активам относят золото и иену, а также гособлигации инвестиционного уровня, однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию биткойны, пишет CNBC.

Теги: #биткойн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 27.05.2019
Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000

Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000

10:54 14.05.2019
Курс биткойна превысил отметку в $8000 впервые за 10 месяцев

Курс биткойна превысил отметку в $8000 впервые за 10 месяцев

10:04 02.04.2019
Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000

16:47 06.02.2019
Курс биткойна опустился ниже $3400 впервые с конца января

Курс биткойна опустился ниже $3400 впервые с конца января

19:05 19.11.2018
Биткойн опускался ниже $5000 впервые с октября 2017 года

Биткойн опускался ниже $5000 впервые с октября 2017 года

17:33 15.11.2018
Курс биткойна упал до минимума с октября 2017 года

Курс биткойна упал до минимума с октября 2017 года

18:44 22.08.2018
Курс биткойна повышается

Курс биткойна повышается

15:35 06.08.2018
Биткойн продолжает дешеветь, опустился ниже $7000

Биткойн продолжает дешеветь, опустился ниже $7000

18:30 24.07.2018
Биткойн вырос до $8 000 впервые с конца мая

Биткойн вырос до $8 000 впервые с конца мая

09:50 18.07.2018
Биткойн во вторник подскочил на 10%, превысив $7000

Биткойн во вторник подскочил на 10%, превысив $7000

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

В Украине с 5 августа начинается введение международного номера банковского счета IBAN - НБУ

Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева

Минфину и Нацбанку необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия - глава Совета НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

В Украине с 5 августа начинается введение международного номера банковского счета IBAN - НБУ

Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева

Минфину и Нацбанку необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия - глава Совета НБУ

На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

АИС начнет производство тракторов в Кременчуге под брендом "КрАСЗ"

Для нужд ВСУ завод "НАРП" одновременно ремонтирует сверхзвуковые бомбардировщик и разведчик, восстанавливает самолет-амфибию Бе-12 и модернизирует Ил-76МД

Внедрение IBAN может вызвать задержки платежей по кредитам и судебные споры - юрист

В Украине хотят изменить правила выдачи кредитов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА