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09:57 06.12.2021

Курс биткойна вновь снижается после резкого падения 4 декабря

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Курс биткойна вновь снижается после резкого падения 4 декабря

Курс биткойна вновь опускается в понедельник после резкого падения в субботу, теряя 1,6%.

Стоимость криптовалюты к 8:44 по киевскому времени составила $48500.

Между тем в субботу курс биткойна опускался до около $43000 перед тем, как немного отыграть потери. За 24-часовой период с утра пятницы до утра субботы цена криптовалюты рухнула примерно с $57000 до $47000, потеряв $10000, или более 17%, согласно данным Coin Metrics.

Падение биткойна и других криптовалют стало очередным признаком того, что инвесторы выходят из рисковых активов на фоне распродажи на фондовом рынке США, пишет MarketWatch.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам всей минувшей недели. Опасения инвесторов вызывает распространение нового штамма COVID-19. Кроме того, они пытаются понять, как слабые данные с рынка труда повлияют на готовность Федеральной резервной системы (ФРС) США к постепенному отказу от стимулирующей денежно-кредитной политики.

Курс биткойна демонстрировал волатильность позднее в субботу после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле написал в Twitter, что его страна купила 150 биткойнов по средней цене $48670. Сальвадор в начале сентября объявил биткойн официальным платежным средством.

Теги: #курс #биткойн
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