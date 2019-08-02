Японский пенсионный фонд заработал $2,4 млрд в I финквартале

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в первом квартале 2020 финансового года зафиксировал прибыль от инвестиций в размере 0,2%, или 257 млрд иен ($2,4 млрд), свидетельствуют данные GPIF.

Лучшую доходность среди классов активов, в которые инвестирует фонд, продемонстрировали акции зарубежных компаний - показатель составил 1,3%, прибыль от инвестиций - 541,3 млрд иен.

Между тем на акциях японских компаний фонд потерял в апреле-июне 2,3%, или 892,6 млрд иен.

Инвестиции в госбонды Японии принесли фонду доходность 0,8%, или 339,3 млрд иен, доходность от вложений в гособлигации других государств составила 0,9% (268,6 млрд иен).

Японские бонды составляли на конец июня 26,9% портфеля фонда, японские акции - 23,5%, иностранные акции - 26,4%, иностранные облигации - 18,1%. Краткосрочные инвестиции занимают 5,1%-ную долю портфеля фонда.

Объем активов под управлением GPIF на конец первого финквартала составил 159,2 трлн иен.