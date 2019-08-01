Экономика

17:10 01.08.2019

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 3,7 млн тонн зерновых

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 1 августа 2019 года экспортировала 3,711 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 1,57 млн тонн кукурузы, 1,2 млн тонн пшеницы, 941 тыс. тонн ячменя.

"Показатели за месяц свидетельствуют о росте экспорта зерновых в целом, а в частности пшеницы и ячменя", - отметили в Минагропроде.

За аналогичный период прошлого года было экспортировано 1,408 млн тонн зерновых и зернобобовых.

На указанную дату также экспортировано 26,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, что на 23% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Теги: #зерновые #украина #экспорт
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