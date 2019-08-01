СГ "ТАС" застраховала имущество Житомирской специальной школы-интернат за 936 тыс. грн
КНС "Житомирская специальная общеобразовательная школа-интернат I-III ступеней №1" Житомирского облсовета и СГ "ТАС" (Киев) 1 августа подписали договор страхования имущества (7 ед.).
Согласно сообщению в системе электронных закупок ProZorro, предложение компании соответствовало ожидаемой стоимости закупки услуг – 935,592 тыс. грн.
Срок действия договора - по 31 декабря 2019 года.
Компания была единственным участником тендера.