Экономика

17:06 01.08.2019

СГ "ТАС" застраховала имущество Житомирской специальной школы-интернат за 936 тыс. грн

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СГ "ТАС" застраховала имущество Житомирской специальной школы-интернат за 936 тыс. грн

КНС "Житомирская специальная общеобразовательная школа-интернат I-III ступеней №1" Житомирского облсовета и СГ "ТАС" (Киев) 1 августа подписали договор страхования имущества (7 ед.).

Согласно сообщению в системе электронных закупок ProZorro, предложение компании соответствовало ожидаемой стоимости закупки услуг – 935,592 тыс. грн.

Срок действия договора - по 31 декабря 2019 года.

Компания была единственным участником тендера.

Теги: #тас #житомир #страхование
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