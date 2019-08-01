Экономика

13:06 01.08.2019

Qualcomm дала слабый прогноз выручки на текущий квартал, акции дешевеют

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Qualcomm дала слабый прогноз выручки на текущий квартал, акции дешевеют

Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводников, дала слабый прогноз выручки на четвертый финансовый квартал (июль-сентябрь), что вызвало снижение котировок акций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка по итогам прошедшего квартала взлетела на 73% относительно апреля-июня прошлого года и достигла $9,64 млрд, что обусловлено выплатой компанией Apple недоплаченных ранее роялти.

Однако в текущем квартале ожидается падение показателя до $4,3-5,1 млрд, то есть на 12-26% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это обусловлено многочисленными проблемами, связанными с Китаем, включая ограничения на деятельность Huawei Technologies в США.

Опрошенные Refinitiv эксперты в среднем прогнозируют выручку компании на уровне $5,63 млрд в четвертом финквартале.

Кроме того, Qualcomm снизила прогноз глобальных продаж смартфонов за год на до 1,7-1,8 млрд штук с ранее ожидавшихся 1,8-1,9 млрд, в том числе из-за ослабления спроса в КНР.

Чистая прибыль компании в апреле-июне увеличилась на 79% - до $2,1 млрд против $1,2 млрд годом ранее. В расчете на акцию она подскочила еще сильнее - до $1,75 с $0,81, сообщается в отчетности.

Между тем скорректированная чистая прибыль в минувшем квартале упала на 34% и составила $1 млрд. Скорректированная выручка сократилась на 13% - до $4,89 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, составлявшего $5,09 млрд.

Котировки акций Qualcomm падают на 5,7% в ходе предварительных торгов в четверг.

Теги: #финрезультат #qualcomm
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