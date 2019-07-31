Экономика

18:54 31.07.2019

Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

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Печерский суд Киева предписал приостановить принудительную продажу ПИБа - ВЭБ

Печерский районный суд Киева предписал приостановить принудительную продажу акций ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ), сообщил российский ВЭБ, дочерней структурой которого является ПИБ.

Ранее Государственная исполнительная служба Украины арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже.

Интерес к покупке активов уже выразили несколько компаний - это ООО "ФК "Женева" и "Европейское ощаднэ товариство" (оба - Киев), связанные с инвестиционным бутиком Investohills экс-главы украинского Альфа-банка Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева.

В середине июля стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн (около $20,9 млн по текущему курсу - ИФ). Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка. Став собственником Проминвестбанка в 2008 году, он оценивает свои инвестиции в его развитие в $2,7 млрд.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Теги: #вэб #пиб #суд
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