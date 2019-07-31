Экономика

11:43 31.07.2019

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

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"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

АО "Укртрансгаз" сообщил о ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах газотранспортной системы (ГТС), которая была объявлена 20 июня, но предупреждает о возможном повторении ЧП уже через месяц.

Как сообщает в среду пресс-служба "Укртрансгаза", соответствующее сообщение компания прислала Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по решению комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Решить ситуацию удалось благодаря подписанному договору между "Укртрансгазом" и НАК "Нафтогаз Украины" на срочную поставку 440 млн кубометров газа для ПТР (производственно-технологических расходов – ИФ) Оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд грн с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", - сообщает пресс-служба "Укртрансгаза" в среду.

В то же время в компании отмечают, что чрезвычайная ситуация может повториться уже через месяц, поскольку законтрактованного объема газа хватит ориентировочно до начала сентября. "Ведь причина ее возникновения – критическое состояние "Укртрансгаза" – остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ИФ) и правительства", - сказано в сообщении.

В "Укртрансгазе" подчеркивают, что дефицит средств в компании вызван установлением экономически необоснованных тарифов и "игнорированием НКРЭКУ несанкционированных отборов облгазами природного газа по ГТС".

Как сообщалось, "Укртрансгаз" закупает газ для собственных нужд через систему ProZorro. Однако из-за искусственно заниженного тарифа и значительных объемов несанкционированного отбора компания попала в затруднительное финансовое положение и накопила более 4 млрд грн долга перед своими поставщиками, в т.ч. "Нафтогазом". В связи с этим "Укртрансгаз" не смог привлечь участников тендеров на несколько своих закупок газа в июне.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины классифицировала уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов ГТС как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

"Нафтогаз" и "Укртрансгаз" совместно с СНБО работали над неотложными мерами по обеспечению стабильности работы украинской ГТС, но комплексное исправление ситуации возможно только при условии активных действий регулятора рынка НКРЭКУ.

24 июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что НАК не может финансово поддержать "Укртрансгаз", который находится в предбанкротном состоянии из-за накопленных перед ним многомиллиардных долгов операторами газораспределительных систем (облгазов). "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз" сколько мог, и мы являемся их крупнейшим кредитором. Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - сказал Коболев.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #гтс #укртрансгаз #авария
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