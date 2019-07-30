Экономика

09:19 30.07.2019

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

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Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

Безработица в Японии в июне 2019 года снизилась до 2,3% по сравнению с майским уровнем в 2,4%, вновь достигнув минимального уровня за последние 26 лет, свидетельствуют официальные данные, совпавшие с прогнозами рынка.

Последний раз уровень безработицы опускался до 2,3% в феврале этого года.

Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 161 открытая вакансия против 162 в мае.

Тем временем объем промышленного производства в Японии в июне, согласно предварительным данным, рухнул на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января 2018 года. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 4,1%.

Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 1,7% и падения второго на 2%.

Теги: #япония #статистика #безработица
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