Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1
Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 июля до 25,252582 грн/$1 по сравнению с 25,439728 грн/$1 на 29 июля 2019г.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 июля до 25,252582 грн/$1 по сравнению с 25,439728 грн/$1 на 29 июля 2019г.
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