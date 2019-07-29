Экономика

16:03 29.07.2019

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

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Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 июля до 25,252582 грн/$1 по сравнению с 25,439728 грн/$1 на 29 июля 2019г.

Теги: #курс #нацбанк #гривна
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