Набсовет "Днепроспецстали" повторно подтвердил решение об увольнении и.о. предправления

Наблюдательный совет (НС) ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) повторно утвердил решение об увольнении и.о. председателя правления Виталия Корниевского.

Согласно пресс-релизу, правление компании сообщило контрагентам, государственным органам и всем заинтересованным лицам об изменении в составе должностных лиц ЧАО "Днепроспецсталь", при этом заседание набсовета повторно приняло решение по кадровому вопросу 24 июля текущего года.

"24 июля 2019 года наблюдательный совет принял решение о прекращении полномочий Корниевского Виталия Николаевича на должности исполняющего обязанности председателя правления ЧАО "Днепроспецсталь" с 1 августа 2019 года", - констатируется в официальном сообщении компании

При этом уточняется, что Корниевский исполнял обязанности главы правления "Днепроспецстали" на протяжении 10 лет и трех месяцев, с 23 апреля 2009 года. В сообщении предприятия отмечается, что основанием для принятия такого решения стало окончание срока контракта о выполнении обязанностей председателя правления, который был заключен до 31 июля 2019 года.

На заседании 24 июля текущего года набсовет также принял решение об избрании главой правления первого заместителя председателя правления – директора по финансам и экономики "Днепроспецстали" Сергея Кийко с 1 августа 2019 года сроком на 3 года.

Как сообщалось, набсовет ЧАО "Днепроспецсталь" на своем заседании 24 апреля 2019 года назначил исполняющим обязанности председателя правления предприятия его первого заместителя - директора по финансам и экономике Сергея Кийко, уволив с должности Виталия Корниевского. С.Кийко вступил в должность с 1 мая текущего года.

Кроме того, сообщалось, что годовое собрание акционеров ЧАО, состоявшееся 23 апреля 2019 года, привлекло аудиторскую кампанию "Эрнст энд Янг" для проведения финансового аудита компании.

Согласно годовому отчету предприятия, ЧАО "Днепроспецсталь" завершило 2018 год с консолидированным чистым убытком в размере 428,449 млн грн, тогда как в предыдущем году получило чистую прибыль в размере 61,023 млн грн. Консолидированный доналоговый убыток в прошлом году достиг 515,193 млн грн при доналоговой прибыли за 2017 год в размере 83,915 млн грн. Непогашенный убыток к концу прошлого года составил 2 млрд 353,527 млн грн.

Чистый доход в 2018 году возрос на 18% - до 9 млрд 630,917 млн грн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

По данным предприятия на конец 2018 года, его акциями владели компании Wenox Holdings Ltd. - 47,1128%, Gazaro Ltd – 16,5197%, Boundryco Ltd - 11,0131%, Middleprime Limited – 9,7902% и Crascoda Holdings Limited - 6,6826% (все - Кипр).

Ранее сообщалось, что международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne в мае 2008 года продала принадлежащий ей пакет акций "Днепроспецстали", находившийся ранее под мандатом группы. При этом новых акционеров завода связывают с VS Energy International, бенефициарами которой является несколько российских предпринимателей, в том числе депутат Госдумы РФ Александр Бабаков.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", на середину марта 2008 года EastOne принадлежало около 30% акций "Днепроспецстали".

Уставный капитал ЧАО составляет 49,720 млн грн.