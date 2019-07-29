Экономика

12:12 29.07.2019

Экс-глава Украинской биржи Ткаченко возглавит правление "Расчетного центра"

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Экс-глава Украинской биржи Ткаченко возглавит правление "Расчетного центра"

Олег Ткаченко, возглавлявший "Украинскую биржу" с момента ее учреждения в 2008 году до лета 2018 года, с 4 августа назначен главой правления ПАО "Расчетный центр" (РЦ).

Согласно сообщению общества в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующее решение принял наблюдательный совет 26 июля.

С августа 2016 года и до 17 июля этого года главой правления РЦ был Юрий Шаповал, в настоящее время вр. и.о. главы правления РЦ является член правления Алексей Константинов.

Как сообщалось, Ткаченко в июне победил в конкурсе на главу правления Расчетного центра, а в начале июля был введен в правление РЦ. Конкурс был проведен в связи с истечением 3 августа срока полномочий главы РЦ Шаповала, в нем участвовало 14 претендентов, из которых во второй этап прошли пятеро.

Закон о депозитарной системе, который вступил в силу 14 октября 2013 года, предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемые коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству Национальным депозитарием Украины (НДУ). Законом было решено создать единый Центральный депозитарий на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов.

В части РЦ закон установил, что на первом этапе основным акционером этой структуры в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн будет Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарно-клиринговые учреждения.

Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Помимо того, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,98%.

Теги: #ткаченко #нкцбфр #кадры #рц
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