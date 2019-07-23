Экономика

10:11 23.07.2019

Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

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Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

Французский дом моды Hermes International SCA в первой половине текущего года увеличил выручку на 15,1% благодаря улучшению показателей во всех географических регионах и направлениях бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-июне она получила выручку в размере 3,284 млрд евро против 2,853 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 12%.

В том числе во Франции выручка увеличилась на 4% - до 405,8 млн евро, в остальных странах Европы - на 8,8%, до 544,6 млн евро.

Выручка Hermes в Японии выросла на 16,2% (без учета курсовой разницы - на 9,8%) и составила 400,6 млн евро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии рост составил 21,1% (17,7%).

В сегменте кожгалантереи в первом полугодии выручка компании выросла на 16% (без учета курсовой разницы - на 12,4%) и превысила 1,652 млрд евро. Продажи одежды и аксессуаров увеличились на 18,4% (15,2%), достигнув 754,6 млн евро, тогда как продажи парфюмерии выросли на 3,6% (3,2%) - до 158,7 млн евро.

Рост выручки Hermes во втором квартале составил 14,7%, а без учета изменения курсов валют - 12,3%. При этом показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение выручки на 10,7%, пишет агентство Bloomberg.

В среднесрочной перспективе Hermes ожидает повышения выручки без учета изменения курсов обмена валют, несмотря на растущую неопределенность в отношении экономики, монетарной политики и геополитической обстановки в мире, сообщается в пресс-релизе компании.

Акции Hermes завершили торговую сессию в понедельник ростом на 0,53%.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, упряжь для лошадей. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Теги: #hermes #финрезультат
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