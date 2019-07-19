Экономика

15:33 19.07.2019

Auchan присматривается к рынкам стран Балтии, может купить одну из местных торгсетей

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Auchan присматривается к рынкам стран Балтии, может купить одну из местных торгсетей

Французский ритейлер Auchan проявляет интерес к рынкам стран Балтии и, в частности, планирует выйти на рынок Эстонии, сообщил портал деловой информации raha.geenius.ee.

В отличие от сети Lidl, Auchan не собирается строить магазины в Прибалтике, а планирует купить какую-либо из уже действующих в этом регионе торговых сетей.

В свою очередь портал rus.postimees сообщил, что одним из потенциальных кандидатов на подобную сделку является торговая сеть Maxima, но пресс-секретарь Maxima Grupe UAB Моника Стонкуте заявила, что компания планирует усиливать позиции в странах Балтии, а не сокращать присутствие в этих рынках, включая Эстонию.

Она также сообщила, что с появлением нового игрока ужесточается конкуренция, что является плюсом как для потребителей, так и для ритейлеров.

В пресс-службе Auchan эту информацию не прокомментировали.

Auchan работает в 17 странах, всего сеть объединяет более 4 тыс. магазинов. Годовой оборот ритейлера - 50,3 млрд евро.

Теги: #планы #auchan #балтия
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