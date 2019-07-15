Экономика

12:34 15.07.2019

Киевский суд разрешил JKX приступить к исполнению решения Лондонского арбитража о взыскании $12 млн убытков

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Киевский суд разрешил JKX приступить к исполнению решения Лондонского арбитража о взыскании $12 млн убытков

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство британской компании JKX Oil&Gas с активами в Украине о признании и исполнении арбитражного решения Постоянного третейского суда Лондона от 6 февраля 2017 года о взыскании убытков на сумму свыше $12 млн, сообщила пресс-служба юридической компании "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы JKX.

"Арбитраж безупречно разобрался в ситуации и установил нарушения со стороны государства при начислении рентной платы на добычу нефти и газа, а также при осуществлении контроля капитала и транспортировке газа. Решением Киевского апелляционного суда признано и разрешено принудительное исполнение указанного арбитражного решения", – цитирует пресс-служба юрфирмы слова старшего партнера Романа Марченко.

Как сообщалось, в начале 2015 года дочерние украинские и голландские компании JKX инициировали арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с Договором присоединения к Энергетической хартии и двусторонними соглашениями о защите инвестиций, заключенными Украиной с Великобританией и Нидерландами, требуя компенсации более $180 млн. Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче с глубины до 5 км), а потом продление действия этой нормы и на 2015 год.

В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж в споре нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc против Украины отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX $11,7 млн убытков. По данным Министерства юстиции Украины решение арбитража о взыскании с государства $12 млн в пользу JKX Oil&Gas Plc связано с решениями Национального банка Украины (НБУ) по выводу капитала и Кабинета министров по закупке газа промпотребителями. Требования JKX еще на $235 в части, касающейся повышения рентных платежей, суд отклонил.

В марте того же года Министерство юстиции Украины обратилось в Высокий суд Великобритании с просьбой пересмотреть решение лондонского арбитража. В конце октября 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) отклонил апелляцию.

Теги: #компенсация #jkx #суд #убытки
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