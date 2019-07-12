КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

Крюковский вагоностроительный завод обратился в Хозяйственный суд Киева с четырьмя исками о взыскании задолженности с АО "Укрзализныця" на общую сумму 1,4 млрд грн, сообщается на сайте завода.

"Укрзализныця" не только не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, которые получила от вагоностроителей в декабре-2018 и январе 2019 года и не оплатила авансовые платежи, но вообще не появляется для приема следующих готовых вагонов согласно заключенным договорам на поставку двух вагонов международного класса габарита RIC, 20 купейных спальных вагонов типа СВ и 21 купейного спального вагона", - подчеркнули в КВСЗ.

По информации КВСЗ, Хозсуд признал исковые заявления завода на взыскание фактической задолженности по вагонам на общую сумму ориентировочно 1,4 млрд грн справедливыми и принял их к рассмотрению. По указанным делам продолжаются судебные заседания.

На заводе также напомнили, что договор между КВСЗ и "Укрзализныцей" на выполнение тендерных условий по поставке в общем 54 пассажирских вагонов был заключен еще 30 августа 2018 года и предусматривал предоплату в размере 30%, а оплату оставшейся стоимости - в течение 30 дней с даты поставки.

"Сейчас новая высокотехнологичная продукция - пассажирские вагоны - стоит на заводе, что называется, "под забором". А пассажиры ездят в полуразвалившихся вагонах", - отмечается в сообщении завода.

По данным КВСЗ, ни правление, ни наблюдательный совет "Укрзализныци" до последнего времени не шли на контакт и не отвечали на письма и претензии КВСЗ. На заводе считают, что попытки провести переговоры и найти мирные пути решения проблемы не имели успеха из-за нежелания руководителей "Укрзализныци" выполнять взятые на себя обязательства.

"На кон поставлена судьба отрасли украинского пассажирского вагоностроения и коллективов 160 предприятий, которые работают в кооперации над этим проектом", - подчеркнули в КВСЗ.

Ранее в пресс-службе КВСЗ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что из 54 пасвагонов, предусмотренных контрактами, восемь были поставлены "Укрзализныце" в 2018 году, а из оставшихся 46 ед. УЗ намерена закупить только 10, три из которых по состоянию на начало мая текущего года были уже поставлены.

Как сообщалось, КВСЗ и "Укрзализныця" по итогам проведенных тендеров в августе 2018 года заключили договора на поставку до конца 2019 года шести трехвагонных дизель-поездов для региональных перевозок на сумму более 1 млрд грн и к июлю - 54 пассажирских вагонов на 1,52 млрд грн.

В 2017 году КВСЗ поставил "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов, но затем компания обвиняла завод в завышении цен на них, однако КВСЗ не признавал эти обвинения.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2018 году его чистая прибыль выросла на 46,7% к 2017 году, до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5 млрд 514 млн грн.