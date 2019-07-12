Гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" критикует экопопулизм и чрезмерность "зеленой идеологии" для пиара на выборах

Экологический популизм и чрезмерное внимание к горно-металлургической отрасли в предвыборный период со стороны политиков, активно использующих экологическую тематику для своего предвыборного пиара, критикует руководитель Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.).

Как отмечается в обнародованной в пятницу на сайте предприятия статье генерального директора Парамжита Калона (Paramjit Kahlon), после приобретения меткомбината ArcelorMittal вложил значительные средства в его обновление, однако этого не хотят замечать.

При этом он напомнил: партии "зеленых" стали популярными в Европе еще в 80-х годах прошлого столетия и с тех пор стабильно набирают голоса на выборах. Выгоды "зеленой идеологии" давно используют и украинские политики.

Как признал Калон, эксплуатация природных ресурсов на Донбассе, в Криворожском железорудном бассейне и других местах исторически осуществлялась без оглядки на экологию, применения новейших технологий, в том числе по утилизации и повторному применению отходов, использованию их в строительстве и т. д. Также советская градостроительная политика не учитывала интересы жителей городов-спутников: промышленные гиганты индустрии возводились в городской черте, по соседству с жилыми домами.

Кроме того, после десятков лет эксплуатации агрегатов металлургических и горно-обогатительных комбинатов, построенных еще в 50-60-х годах прошлого века, привели к их износу. Собственники встали перед необходимостью полной модернизации производства, но на это нужно время и значительные средства, которые за короткий срок освоить сложно. Так, один крупный инвестпроект оценивается в $100−150 млн, за пару лет можно реализовать два-три проекта максимум - на большее не хватит ресурсов.

"Чтобы понять, какой путь прошли как иностранный инвестор, приведу несколько примеров. На момент приватизации метпредприятия, когда ArcelorMittal приобрел его за $4,8 млрд, ни один из 36 основных агрегатов не работал с соблюдением экологических стандартов... Сейчас по евронормам работают четыре коксовые батареи, две доменные печи, три конвертера и две агломашины. Построено 123 современные высокоэффективные установки очистки газа с соблюдением экологических нормативов. Выведены из эксплуатации агрегаты, не соответствующие экологической безопасности - две коксовые батареи, мартеновская печь № 4, доменная печь № 5", - подчеркнул руководитель предприятия.

По его данным, за 13 лет капитальные и операционные затраты превысили $4,4 млрд, только в экологическое оборудование вложено более 6 млрд грн. Все это помогло существенно снизить объемы выбросов.

"На очереди - закрытие и реконструкция устаревшего агломерационного производства, строительство фабрики по выпуску окатышей, реконструкция конвертерного цеха, самой крупной домны и другие. На некоторые из этих проектов Европейский банк реконструкции и развития открыл кредитную линию на EUR350 млн. А с 2018 года по 2022-й наши инвестиции составят $1,8 млрд. И эти деньги работают на украинскую экономику", - подчеркнул топ-менеджер.

Вместе с тем Калон выразил сомнение, что эти достижения интересны популистам, предположив, что "у них свои тайные планы", для реализации которых используются подконтрольные общественные организации, медиаресурсы, акции с противогазами, устрашающие фильмы и многое другое. Областные и городские органы власти прямо или косвенно втягиваются в эти проблемы, как это обычно происходит "в такой парламентской демократии". Начинаются длительные внеплановые проверки, необходимо преодолевать бюрократические ловушки и т. д.

"Не могу сказать, что меня и моих коллег по ГМК это удивляет. Это не первые выборы на моей памяти, и наша отрасль всегда была удобным объектом для манипуляций. Перестроить комбинат за один день невозможно, на это нужно время. Да, безусловно, можно приостановить работу предприятия на три-четыре года и активно строить массу новых объектов. Но тогда десятки тысяч людей останутся без работы. Что будет с трудовым коллективом в это время? Кто обеспечит им зарплату и социальную стабильность?", - спрашивает топ-менеджер.

Среди главных препятствий для быстрой модернизации глава "ArcelorMittal Кривой Рог" назвал отток квалифицированных кадров, миграцию рабочей силы, нежелание международных поставщиков технологии предпринимать дополнительные шаги в сжатые сроки из-за рисков, заложенных в украинской банковской системе, политическая и территориальная нестабильность, глубоко укоренившаяся коррупция и длительный процесс согласования инвестпроектов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".