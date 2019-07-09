Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины.

Согласно подписанному во вторник указу, Кабинет министров Украины на Едином веб-портале органов исполнительной власти должен обеспечить создание информационного ресурса для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией; обнародование ежемесячных отчетов о результатах реализации в соответствии с постановлением Кабинета правительства от 20 июня 2018 года №479 экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Правительству указано проработать вопрос об обнародовании в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и обеспечении систематического обновления такой информации.

Кабмин должен принять в установленном порядке меры, направленные на предоставление возможности обмена в режиме реального времени информацией с информационными системами других государств о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через границу Украины.

Правительству также предписано до 1 января 2020 года принять меры для обеспечения надлежащего взаимодействия между гарантами, выдающими финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов с помощью средств электронной связи в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины.

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено внести на рассмотрение СНБО вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне для разработки и внесения на рассмотрение СНБО проекта программы борьбы с контрабандой и коррупцией при таможенном оформлении товаров.

Руководитель Офиса президента Украины должен обеспечить создание в ОПУ телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

Президент своим указом также рекомендовал Генпрокуратуре, СБУ, Национальной полиции принять в установленном порядке меры по недопущению предоставления поручений органам доходов и сборов о проведении осмотров (переосвидетельствования) товаров, транспортных средств коммерческого назначения, кроме случаев передачи поручений по установленной форме в рамках уголовного производства.