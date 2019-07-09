Экономика

15:55 09.07.2019

Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

2 мин читать
Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины.

Согласно подписанному во вторник указу, Кабинет министров Украины на Едином веб-портале органов исполнительной власти должен обеспечить создание информационного ресурса для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией; обнародование ежемесячных отчетов о результатах реализации в соответствии с постановлением Кабинета правительства от 20 июня 2018 года №479 экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Правительству указано проработать вопрос об обнародовании в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и обеспечении систематического обновления такой информации.

Кабмин должен принять в установленном порядке меры, направленные на предоставление возможности обмена в режиме реального времени информацией с информационными системами других государств о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через границу Украины.

Правительству также предписано до 1 января 2020 года принять меры для обеспечения надлежащего взаимодействия между гарантами, выдающими финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов с помощью средств электронной связи в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины.

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено внести на рассмотрение СНБО вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне для разработки и внесения на рассмотрение СНБО проекта программы борьбы с контрабандой и коррупцией при таможенном оформлении товаров.

Руководитель Офиса президента Украины должен обеспечить создание в ОПУ телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

Президент своим указом также рекомендовал Генпрокуратуре, СБУ, Национальной полиции принять в установленном порядке меры по недопущению предоставления поручений органам доходов и сборов о проведении осмотров (переосвидетельствования) товаров, транспортных средств коммерческого назначения, кроме случаев передачи поручений по установленной форме в рамках уголовного производства.

Теги: #таможня #указ #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 09.07.2019
Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

16:17 09.07.2019
Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

16:11 09.07.2019
Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

16:01 09.07.2019
Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Моцика

Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Моцика

15:59 09.07.2019
Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов – указ президента Украины

Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов – указ президента Украины

15:22 09.07.2019
Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

15:19 09.07.2019
Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

15:06 09.07.2019
Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

Структура таможни должна быть оптимизирована - Гончарук

14:27 09.07.2019
Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

13:56 09.07.2019
Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

Фонд энергоэффективности с партнерами в течение четырех лет выделят $235 млн для 6 тыс. ОСМД

Апелляция подтвердила незаконность постановления Кабмина по ценам на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

Страховой рынок Украины поднялся в мировом рейтинге - Нацкомфинуслуг

Верховный суд разблокировал процесс назначения советников по приватизации 5 госкомпаний

АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

Фонд энергоэффективности с партнерами в течение четырех лет выделят $235 млн для 6 тыс. ОСМД

"Укрэнерго" выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

ЧАЭС 10 июля примет в эксплуатацию построенную над блоком №4 арку

ГБР открыло дело относительно возможного присвоения экс-главой филиала УЗ "Центр управления промышленностью" 7 млн грн

Апелляция подтвердила незаконность постановления Кабмина по ценам на газ для населения

Минфин намерен довести объем выпуска 5,5-летних ОВГЗ до уровня индексной бумаги

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА