Экономика

15:46 09.07.2019

Верховный суд разблокировал процесс назначения советников по приватизации 5 госкомпаний

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Верховный суд разблокировал процесс назначения советников по приватизации 5 госкомпаний

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу Фонда госимущества (ФГИ) на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний.

Соответствующий документ от 26 июня 2019 года обнародован в Едином реестре судебных решений.

"Коллегия судей пришла к выводу, что кассационная жалоба Фонда госимущества Украины подлежит удовлетворению, решение судов первой и апелляционной инстанций - отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении заявлений о принятии мер обеспечения административного иска", – отмечено в сообщении.

Согласно тексту решения, коллегия, в частности пришла к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций дали неверную правовую оценку основаниям обеспечения иска (обозначенным истцами) на соответствие Кодексу административного судопроизводства (части второй ст.150 "Основания обеспечения иска" Кодекса). Таким образом, суд первой и апелляционной инстанций безосновательно удовлетворил ходатайство истцов о принятии обеспечительных мер.

Как сообщалось, ФГИ провел конкурсы по отбору инвестсоветников для шести объектов из перечня предприятий "большой приватизации". Для продажи "Одесского припортового завода" (ОПЗ) Фонд отобрал Pericles Global Advisory, которая победила в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital, и успел заключить с ней договор. Однако работа советника была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.

Помимо этого, "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара".

"Электротяжмаш", согласно результатам конкурсов, должна готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а "Объединенную горно-химическую компанию" (ОГХК) – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

ООО "Грант Торнтон" 21 и 22 августа 2018 года обратилось в Окружной административный суд Киева с исками к ФГИ, в которых просила признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для "Электротяжмаша", "Краснолиманской" и "Индара". Иск к ФГИ с требованием отменить решения конкурсной комиссии по отбору советников ОГХК и ОПЗ подало также ООО "АК Маршаллер и партнеры", а в сентябре прошлого года все они были объединены в одно дело.

В рамках обеспечительных мер суд запретил Кабмину утверждать отобранных Фондом советников до рассмотрения иска по сути (свободным от этого ограничения остался лишь "Президент-отель"). Данное решение было оставлено в силе Шестым апелляционным административным судом. ФГИ в ответ на это подал кассационную жалобу.

Теги: #приватизация #фги #суд
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