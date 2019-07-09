ГБР открыло дело относительно возможного присвоения экс-главой филиала УЗ "Центр управления промышленностью" 7 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело по факту возможного присвоения экс-главой филиала АО "Укрзализныця" (УЗ) "Центр управления промышленностью" 7 млн грн.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, соответствующие факты выявлены при проверке филиала департаментом экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

В ходе проверки, в частности, установлено, что "Центр управления промышленностью" закупил передвижной дробильно-сортировочный комплекс у предприятия, аффилированного с его экс-руководителем стоимостью почти 16 млн грн. При этом цены на оборудование были завышены на более чем 7 млн грн.

Кроме того, согласно информации УЗ, оборудование было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Оперативное сопровождение уголовного производства осуществляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.