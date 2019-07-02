США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров ЕС, на которые могут быть наложены пошлины в ответ на субсидирование ЕС Airbus.

"Этот дополнительный список добавляет 89 тарифных товарных субпозиций с приблизительной торговой стоимостью $4 млрд к первоначальному списку, опубликованному 12 апреля, который включал тарифные товарные субпозиции с приблизительной торговой стоимостью $21 млрд", - следует из сообщения, размещенного офисом торгового представителя США.

Отмечается, что список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа".

В апреле офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Соединенные Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них подпадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

В свою очередь, Европейский союз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

ВТО 11 апреля опубликовала окончательный отчет по спору вокруг Boeing, в котором признала, что субсидии США в размере $12 млрд нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами.

В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.