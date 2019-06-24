Экономика

17:08 24.06.2019

Fitch присвоил рейтинг B-(EXP) ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци"

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Fitch присвоил рейтинг B-(EXP) ожидаемому выпуску облигаций "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B-(EXP)" планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для АО "Укрзализныця", представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 гг.

"Новый выпуск облигаций, представляющих собой участие в кредите, запланирован на конец июня - начало июля 2019 года, когда Fitch ожидает присвоения финального рейтинга облигациям", - отмечается в сообщению

Как отмечает Fitch, облигации будут выпущены исключительно в целях финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци". Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе обычной деятельности. Выплаты по облигациям увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Укрзализныци".

"Рейтинг Rail Capital Markets Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ "Укрзализныця", отражая мнения Fitch о том, что долг представляет собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства "Укрзализныци" и является равным по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщалось, "Укрзалиныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения три-пять лет, сообщил агентству "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Теги: #fitch #укрзализныця
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