Экономика

16:50 24.06.2019

"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

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"Укрзализныця" 26 июня начнет road show евробондов в долларах сроком на 3-5 лет

"Укрзалиныця" 26 июня начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды в долларах сроком обращения три-пять лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Мандаты украинский железнодорожный оператор выдал J.P. Morgan и инвесткомпании Dragon Capital. Road show пройдет в Великобритании и континентальной Европе.

"Укрзализныця" в отчете за 2018 год писала, что считает приоритетным вариантом рефинансирования имеющегося публичного долга выпуск евробондов во втором-третьем квартале 2019 года.

В мае 2013 года госкомпания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline. В 2014 году евробонды "Укрзализныци" были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктурировала евробонды, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году, 20% - в 2021 году.

В марте 2019 года компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.

Теги: #укрзалиныця #евробонды
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