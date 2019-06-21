Кабмин планирует ввести временный запрет на отключение водоканалов от энергоснабжения

Кабинет министров Украины готовит к следующему заседанию правительства документ, предусматривающий запрет на отключение водоканалов от электрической энергии в летний период, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов.

"Было совещание у премьер-министра. На среду (26 июня – ИФ) мы готовим решение для того, чтобы обеспечить невозможность отключения в летний период непосредственно предприятий водоснабжения", – сказал он.

Как сообщалось, с внедрением с 1 января 2019 года нового розничного рынка электрической энергии у ряда бюджетных организаций и коммунальных предприятий возникли проблемы с энергоснабжением. Среди прочего, речь идет о трудностях с поставкой э/э для критически важных для инфраструктуры предприятий, имеющих задолженность за потребленную э/э.

Так, коммунальное предприятие "Вода Донбасса" ранее неоднократно сообщало о проблемах с осуществлением расчетов за потребленную им э/э (используемую в процессе очистки воды) перед оператором системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", а также поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". В качестве причин, по которым возникли трудности, КП указывало на отсутствие у него средств из-за неоплаты поставленной им питьевой воды на временно неконтролируемые украинским правительством территории Донецкой области.