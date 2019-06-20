В Окружной админсуд Киева поступил иск об увольнении руководителя "Укравтодора"

В Окружной административный суд Киева поступил иск об увольнении Славомира Новака с должности и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), сообщается на сайте "Судебная власть Украины" в четверг.

"Истец просит суд признать отсутствие у Славомира Новака компетенции (полномочий) исполнять обязанности главы "Укравтодора" и просит суд обязать Кабинет министров Украины немедленно освободить его от указанной должности", - указано в сообщении.

Кроме того, истец просит суд признать отсутствие полномочий Кабмина допускать граждан иностранных государств к руководству центральными органами исполнительной власти, назначать лиц на должности госслужбы категории "А" без проведения конкурса, а также назначать и.о. руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более трех месяцев.

В то же время, суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности Украины (СБУ) в предоставлении Славомиру Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать СБУ отменить ему соответствующий допуск.

В настоящее время, как отмечается в сообщении, суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Как сообщалось, Славомир Новак, экс-министр транспорта Польши, был назначен исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в октябре 2016 года.