Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется для определения цены угля в себестоимости э/э тепловых электростанций (ТЭС), сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"Тариф тепловой генерации формируется по остаточному принципу. И в связи с тем резонансом, который был вокруг этой формулы, был принят ряд решений, которые привели к тому, что осталось мало денег на тепловую генерацию, то есть меньше, чем нужно для покрытия этой формулы '' Роттердам +", - заявил он в эфире "Украинского радио" в среду.

На странице в Facebook Герус привел график тарифов на отпуск э/э тепловых электростанций, согласно которому в третьей декаде мая он составил 1,53 грн за кВт-ч, в первой декаде июня – 1,43 грн за кВт-ч, что, соответственно на 24% и 29% ниже прогнозного показателя на первое полугодие (2 грн за кВт-ч). Эти тарифы также ниже на 17% и 24%, чем в соответствующие периоды прошлого года.

Таким образом, в июне угольные ТЭС получат на 1,5 млрд грн меньше, чем получили бы при использовании формулы "Роттердам+", а в целом во втором квартале – на 3 млрд грн меньше, подсчитал представитель президента в правительстве.

"Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется также затянуть пояс", - выразил удовлетворение Герус по поводу сложного финансового положения ТЭС.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский намерен внести законопроект о смене формулы "Роттердам+" на "Роттердам-". Предлагается изъять стоимость доставки угля из Роттердама в Украину из действующей формулы расчета топливной составляющей себестоимости ТЭС. В настоящее время механизм расчета тарифа на отпуск э/э ТЭС утверждается решением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В странах с развитым конкурентным рынком э/э вопросы ценообразования не регулируются законами. Цены и принципы их расчета регламентируются регулирующим органом, либо определяются рынком.