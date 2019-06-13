Экономика

20:36 13.06.2019

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

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"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о предложении "Газпрома" подписать мировое соглашение.

"Если получим, мы их внимательно рассмотрим", – написал Витренко на своей странице в Facebook в четверг, предположив, что речь может идти о неприемлемых для украинской компании условиях.

"Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома": "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", – считает исполнительный директор "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что "Газпром" предлагает продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита, вопреки решению арбитража. "Как только "Газпром" достроит "Северный поток 2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги", – .пояснил Витренко опасность такого варианта.

По его словам, НАК, в свою очередь, готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" $2,8 млрд убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах.

"Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах", – добавил Витренко. Он указал, что в таком случае "Нафтогаз" откажется от своих требований в новом арбитраже, инициированном "Газпромом".

Новак ранее в четверг на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Москве напомнил, что, по мнению России, Стокгольмский арбитраж принял дискриминационные решения: по контракту на транзит газа были учтены обязательства "транспортируй или плати", а по контракту на поставку газа - "бери или плати" - не учтены. "Газпром" подал апелляцию в Шведский суд.

"Назначена дата рассмотрения апелляции, но она, конечно, выходит за рамки 1 января 2020 года, поэтому "Газпром" предложил украинским партнерам подписать мировое соглашение, которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на транзит газа. Для этого есть вся юридическая база. Мы считаем, что это один из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами", - резюмировал Новак.

Теги: #нафтогаз #газпром
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