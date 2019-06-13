Экономика

14:37 13.06.2019

США в текущем фингоду предоставят Украине техпомощь на $695 млн

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США в текущем фингоду предоставят Украине техпомощь на $695 млн

США в 2019 финансовом году предоставят Украине техническую помощь в размере $695 млн на различные программы.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.

Шютте также сообщил, что США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны РФ.

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте.

Он отметил ряд важных реформ в энергетическом секторе страны.

"Благодаря реформам корпоративного управления "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", - отметил Шютте.

При этом он подчеркнул, что США и другие доноры готовы поддерживать украинское правительство в соответствующих усилиях.

Теги: #сша #украина #техпомощь
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