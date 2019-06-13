Наибольшим препятствием для экономических преобразований остается незавершенность судебной реформы - экономический советник Посольства США

Интервью экономического советника Посольства США Джона Шютте агентству "Интерфакс-Украина" (приводится на украинском языке)

Якими є, на ваш погляд, основні досягнення та провали економічних та структурних реформ за останні п’ять років в Україні?

Україна досі намагається подолати багаторічний спадок корупції, олігархічного контролю та державного втручання, який перешкоджає їй стати сучасною, ринковою та справді процвітаючою економікою, якої вимагає і на яку заслуговує український народ. Проведення такої трансформації є колосальним завданням. Після Революції гідності було багато важливих економічних реформ, але процес не завершений.

Повернення незалежності центрального банку та його успіх у відновленні довіри до банківського сектору були серйозними позитивними досягненнями. Впровадження автоматизованих систем закупівель та ПДВ зменшило масштаби корупції в уряді та покращило бізнес-клімат. Децентралізація, реформа пенсійної системи, системи освіти та охорони здоров’я, а також поліпшення процесу формування бюджету центрального уряду також принесли поступ.

Хоча існує довгий перелік змін, які ще потрібно здійснити, найбільшою перешкодою для економічних перетворень, на мою думку, продовжує бути незавершеність реальної судової реформи. Для того, щоб досягти темпів економічного зростання, які були б справді трансформативними, Україні потрібно більше прямих іноземних інвесторів. Але потенційних інвесторів, ймовірно, стримують уявлення про те, що українські суди реально не стоять на сторожі суворого дитримання контрактів, не захищають, як слід, особисті, корпоративні та інтелектуальні права.

Як ви оцінюєте реформи на ринку газу та електроенергетики? Чи варто, на вашу думку, переносити запуск ринку електроенергії з 1 липня 2019 року? Якими є рекомендації США щодо анбандлінгу та захисних дій через можливе припинення Росією транзиту газу через Україну з 2020 року?

За останні кілька років відбулися деякі важливі реформи в енергетичному секторі. Завдяки реформам корпоративного управління та частковому впровадженню ринкових сил, «Нафтогаз» зараз є головним вкладником у державний бюджет. Але необхідні подальші реформи для забезпечення справжньої конкуренції, підвищення прозорості, зменшення олігархічної влади та підвищення ефективності в енергетичному секторі. Ми та інші донори продовжуватимемо надавати підтримку українському уряду у відповідних зусиллях. Україна повинна бути підготовлена у випадку, якщо Росія перекриє транзит газу через Україну в 2020 році, як вона погрожує зробити. Сполучені Штати готові допомогти Україні підготуватися до цього. Українські компанії повинні вжити необхідних заходів для закупівлі та зберігання газу на зиму. Ми також підтримуємо ретельно підготовлені реформи ринку електроенергії, незалежного і компетентного регулятора енергетики, а також можливу інтеграцію електроенергетичної мережі з Європою.

Посол США вже заявляла про стурбованість останніми судовими рішеннями щодо визнання нечинною приватизацію ПриватБанку? Якими, на вашу думку, можуть бути наслідки, якщо ці рішення будуть підтверджені у судах вищих інстанцій? Як ви оцінюєте роботу української влади щодо повернення активів ПриватБанку та інших державних банків та компенсації понесених державою значних витрат на їх капіталізацію.

Рішення уряду та Національного банку України про націоналізацію ПриватБанку, на прохання колишніх власників, було єдиним ефективним методом захисту вкладників банку. Міжнародні партнери України підтримали це рішення. Щоб відновити платоспроможність банку і захистити його громадян, уряд мав вкласти 5,5 млрд. доларів коштів українських платників податків. Відтоді, гарне корпоративне управління та банківська практика привели ПриватБанк з межі банкрутства до прибутковості всього за три роки. Я б не хотів вдаватися до спекулятивних розмірковувань у спробі передбачити складні наслідки судового рішення про скасування націоналізації ПриватБанку, але це, без сумніву, негативно позначиться на важко здобутій стабільності банківської системи, а також на репутації України на фінансових ринках.

На вашу думку, які дії можуть форсувати процес створення ринку капіталу та приватизації?

Приватизація державних підприємств (ДП) має вирішальне значення для спроможності України досягти вищого економічного зростання. Новий закон про приватизацію, ухвалений у 2018 році, був важливим кроком вперед, і ми бачили початкові ознаки успіху у дрібній приватизації відповідно до цього закону. Розчаруванням як для уряду України, так і для її друзів у міжнародному співтоваристві, стало те, що процес приватизації великих держпідприємств зупинився через адміністративні судові справи. Не коментуючи самі справи, зауважу, що в інтересах України якнайшвидше вирішувати ці справи і продовжувати агресивну програму приватизації, що приваблює міжнародних інвесторів.

Темпи економічного зростання України за останні кілька років та на найближчу перспективу (за офіційними прогнозами) залишаються низькими – 2,5-3%, що фактично збільшує розрив з країнами, що розвиваються. Як ви оцінюєте ймовірність збільшити їх до 7-10%, що для цього варто зробити?

З часу, коли Україна стала незалежною, дипломати та гості цієї величезної, красивої країни бачать, який великий потенціал вона має для досягнення процвітання. Україна має природні ресурси та кваліфіковане й освічене населення для досягнення значно вищих темпів зростання. На 2004 рік, коли я вперше приїхав до України на трирічне призначення, це вже стало кліше, говорити про цей потенціал, оскільки, як показала Помаранчева революція, прогрес до справжньої трансформації був заблокований владим впливом груп особливих інтересів. Боротьба проти цієї спадщини була складною, а під час Революції гідності - навіть трагічною.

Ніхто не каже, що це буде легко, особливо в той час, коли Україна бореться проти зовнішньої агресії. Але ми знаємо з досвіду інших країн, що треба зробити для вдосконалення ринкової економіки, яка, як неодноразово доводив міжнародний досвід, залучить інвестиції та стимулюватиме зростання. Справжні ринки вимагають державної політики, законів і правил, які забезпечують конкуренцію, а не захищають олігархів. Вони також потребують правоохоронних та судових систем, спрямованих на забезпечення виконання цієї політики від імені народу. Україна може скористатися досвідом інших країн, а ми та інші донори продовжуємо надавати технічну допомогу для реформ. Процес інтеграції з ЄС у глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі може прискорити економічні перетворення. За допомогою своїх друзів та рішучості українського народу Україна може досягти значно вищого економічного зростання.

Команда нового президента вже анонсувала ряд економічних нововведень (податкова амністія, введення податку на виведений капітал, створення Служби фінансових розслідувань, частковий запуск ринку землі), хоча вони ще потребують підтримки парламенту. Як ви їх оцінюєте? Чи готові США продовжити підтримку реформ, якщо вони будуть продовжені під іншим кутом?

Ми поділяємо кінцеву мету України побудувати економіку таким чином, який приносив би користь всім українцям. Україна потребує більшої прозорості, зменшення корупції та кращого бізнес-середовища. Тому ми будемо оцінювати будь-яку економічну політику з точи зору того, чи допоможе вона досягненню Україною цих цілей. Є низка стратегічних підходів, які могли б забезпечити досягнення цих цілей, тому ті, хто формулює політику, повинні добре обґрунтувати, як це принесе користь Україні.

Якими наразі є обсяги технічної допомоги США Україні? Які плани та умови щодо їх зменшення/збільшення? У яких секторах може бути надана додаткова технічна допомога?

Протягом 2019 фінансового року, який закінчується 30 вересня, США надають Україні понад 695 млн. доларів США. Ця допомога фінансує широкий спектр програм у таких сферах, як безпека і оборона, антикорупційні та політичні реформи, економічне зростання, реформи енергетичного сектору, охорона здоров’я та гуманітарна допомога. Конгрес США визначить майбутній рівень допомоги та які види програм допомоги фінансуватимуться.

Боргова проблема для України залишається складною. У травні цього року Україна має погасити єврооблігації на $1 млрд, випущені під гарантії США. Такі виплати очікують і у наступному році. Якими є шанси та умови надання додаткових фінансових гарантій з боку США для України?

Сполучені Штати надавали Україні боргові гарантії під час найгіршої фази фінансової кризи в Україні. Відтоді фінансове становище України значно покращилося, і уряд успішно забезпечив постійний доступ України до міжнародного кредитного ринку. Якщо Україна залишатиметься на шляху реформ за погодженням з МВФ та іншими міжнародними донорами, вона повинна бути в стані не тільки виконувати свої боргові зобов’язання, але й досягти темпів зростання і рівня добробуту, які можна підтримувати у довгостроковій перспективі.