Экономика

13:26 13.06.2019

Ford отзывает более 1,2 млн автомобилей Explorer в странах Северной Америки

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Ford отзывает более 1,2 млн автомобилей Explorer в странах Северной Америки

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает более 1,2 млн автомобилей Ford Explorer в странах Северной Америки для устранения неполадок.

Как говорится в сообщении компании, Ford отзовет около 1,2 млн автомобилей Ford Explorer в США, выпущенных в период между 2011 и 2017 годами, 28 тыс. - в Канаде и один автомобиль в Мексике.

Стоимость отзыва автомобилей Explorer для устранения потенциальных проблем с задней подвеской обойдется компании примерно в $180 млн и отразится на результатах автопроизводителя во втором квартале, расходы будут учтены в показателях североамериканского подразделения, пишет Wall Street Journal.

Автомобили были собраны на заводе Ford в Чикаго в период с мая 2010 года по январь 2017 года.

Ford также отозвал около 123 тыс. пикапов F-150, собранных в 2012-2013 годах, из-за неполадок с калибровкой коробки передач и 4,3 тыс. автомобилей Ecoline, произведенных в период между 2009 и 2015 годом.

Кроме того, компания отзывает автомобили моделей Taurus, Flex, Lincoln MKS и MKT в Канаде.

Акции Ford завершили торги в Нью-Йорке в среду снижением на 0,71%.

Теги: #сша #ford
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