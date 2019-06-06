"Нова Пошта" запустила новый формат S для бизнес-услуги redBOX

"Нова Пошта" запустила новый формат S с внешними размерами 17х12х10 см для бизнес-услуги redBOX, сообщается на сайте компании.

Услуга redBOX представляет собой коробку со штрих-кодом, в которую можно поместить все, что разрешено перевозить, и отправить в любую точку Украины без взвешивания и расчета объемного веса.

Купить услугу можно в мобильном приложении, личном кабинете или оставив заявку на сайте, сделав предоплату за 10, 20, 50, 100, 200 или 500 коробок.

Стоимость redBOX S составляет от 44,5 грн (при заказе 500 шт.) до 49 грн (при заказе 10 шт.). В стоимость услуги также включена переадресация в пределах города и возвращение в отделение. Срок действия услуги после покупки - 6 месяцев.

Услуга доступна в размерах S и М (24х17х10 см), в дальнейшем ассортимент упаковки будет расширен до XL (40х24х21,5 см).

Оформить такие посылки можно через мобильное приложение для Android или в личном кабинете, для этого нужно сосканировать штрих-код на фирменной коробке и заполнить данные получателя. Затем нужно заклеить коробку и оставить ее в отделении компании.

Подобная услуга под названием Smartbox также есть и у компании "Укрпошта".

Как сообщалось, в середине мая "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.