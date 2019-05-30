У военной приемки Минобороны появились вопросы к химсоставу европейской бронестали, бронетехника из которой уже успешно эксплуатируется ВСУ

В оборонном секторе ожидают, что уполномоченным органам госвласти удастся в кратчайшие сроки прояснить ситуацию с причинами отказа военной приемки Министерства обороны принять в эксплуатацию ВСУ новые БТР-4, изготовленные на мощностях госконцерна "Укроборонпром" из европейской бронестали натовского стандарта ARMSTAL-500 и обращают внимание, что ранее произведенная из нее бронетехника успешно эксплуатируется в армии.

"Насколько мне известно, военная приемка требует подтверждения химического состава зарубежной брони, из которой собираются варить корпуса для БТР-4 по гособоронзаказу. В частности, это касается финской MiiLux Protection. По утверждению военной приемки, по своему химсоставу она не отвечает требованиям конструкторской документации", - сообщил директор информационно-консалтинговой Defense Express Cергей Згурец, оценки которого приведены в четверг на сайте издания.

Эксперт расценивает ставящую под угрозу срыва гособоронзаказа (ГОЗ) ситуацию "со страстями" вокруг закупок ОПК европейской бронестали, как "из ряда вон выходящую".

В связи с этим Згурец уточнил, что разработчик конструкторской документации ХКБМ им.Морозова допускает для изготовления корпусов БТР-4 и БТР-3 четыре вида брони: украинскую броню марки "71", производимую входящим в индустриальную группу "УПЭК" ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) и ПАО "Метинвест", а также ее зарубежные аналоги.

"Таких аналогов прописано три – польская, бельгийская и уже упомянутая финская MiiLux Protection 500", - отмечает он, акцентируя внимание на том, что качество закупаемой национальным ОПК европейской брони подтверждено соответствующими сертификатами.

По данным финской компании, уточнил эксперт, бронесталь Miilux 500 используется в более чем 40 странах мира для производства военной техники и соответствует стандарту НАТО Stanag L1 – L5. Вместе с тем, в Украине из нее сегодня изготавливаются корпуса поставляемых в армию бронемашин "Козак" производства ЧАО "НПО "Практика", а в 2014 году на мощностях ЛКМЗ из европейской бронестали "в качестве эксперимента" было произведено 14 корпусов БТР-4, успешно прошедших ранее испытания и эксплуатируемых сегодня в войсках, пояснил он.

Згурец также напомнил, что производящий корпуса из "71-й" брони ЛКМЗ, отягощенный сегодня, в том числе кадровыми проблемами, стабильно срывает выполнение ГОЗ на поставку армии БТР-4.

"Из заказанных десятков корпусов, в 2018 году армии были поставлены единицы. Такая же картина и за прошедший период 2019 года", - уточнил он.

Для ПАО "Метинвест", по его словам, "на фоне громадных плавок для гражданских целей, бронемелочевка для БТР малоинтересна". Между тем, к изготовленной из отечественной "71-й" брони бронетехники в ходе ее эксплуатации в армии появились многочисленные вопросы, подтвержденные неединичными рекламациями госзаказчика, заметил Згурец.

Как отметил директор Defense Express, ситуация с ГОЗ вынудила "Укроборонпром" взяться за производство корпусов для БТР из зарубежной брони, под это были созданы новые мощности на ЖБТЗ, ХКБМ и на заводе им.Малышева.

По его словам, "теперь самое время задать себе вопрос – как мы докатились до жизни такой, и почему одним очень нравится броня "71", а другие утверждают, что производить из нее бронетехнику – сложно, дорого и рискованно".

Эксперт не исключил, что "зарубежная бронеинициатива поставлена на паузу до окончательного выяснения отношений между Минобороны и предприятиями "Укроборонпрома".

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома", входящий в госконцерн ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ) вынужденно приостановил работу цеха по производству БТР-4 из-за отказа военной приемки допустить к эксплуатации в армии новые БТР-4, изготовленные из закупленной у европейских партнеров бронестали натовского стандарта.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины. В апреле по итогам межведомственного совещания "Укроборонпром" сообщил о подготовке дорожной карты по модернизации действующей отраслевой системы стандартизации и ее переводу на стандарты НАТО к 2022 году.