Экономика

20:55 13.05.2019

"Нафтогаз" предлагает газ для населения на условиях ПСО по цене, которая почти на 4% ниже апрельской

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"Нафтогаз" предлагает газ для населения на условиях ПСО по цене, которая почти на 4% ниже апрельской

НАК "Нафтогаз Украины" разослал контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО (специальных обязательств), которая почти на 4% ниже цены, действовавшей в апреле, сообщает департамент коммуникаций НАК.

Согласно сообщению, цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 года №380 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 №293" и от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", и составляет 5990 грн. за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки.

"Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже действовавшей в апреле", - сказано в сообщении.

В НАК напомнили, что ранее постановлением Кабмина №867 предполагалось, что стоимость газа для населения на условиях ПСО с 1 мая должна была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз" Украины с 1 мая 2019 года снизил цену на газ для населения. "НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - сообщила пресс-служба компании.

Теги: #нафтогаз #газ #население #цена
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