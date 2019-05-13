Экономика

18:19 13.05.2019

Политика низких процентных ставок сохранится в ближайшие годы - зампредседателя ФРС

2 мин читать
Политика низких процентных ставок сохранится в ближайшие годы - зампредседателя ФРС

Ситуация в американской экономике близка к тому, чтобы полностью соответствовать двум основным целям Федеральной резервной системы (ФРС) - обеспечению полной занятости и ценовой стабильности, заявил зампредседателя ФРС Ричард Кларида.

Это хороший момент для оценки Федрезервом своего подхода к кредитно-денежной политике, сказал он, открывая конференцию в Бостоне в понедельник.

По словам Р.Клариды, в ближайшие годы мировым центробанкам придется удерживать ставки на более низких уровнях, чем в прошлом, для сохранения экономической стабильности.

Это ухудшит возможности центробанков в плане поддержки экономики в периоды рецессии, отметил он.

Снижение "нейтральных" уровней ставки, то есть тех, которые не стимулируют и не ограничивают рост экономики, повышает вероятность того, что центробанкам придется снизить ставки до нулевого уровня в случае финансового кризиса, как это сделала ФРС в 2008 году.

Другой представитель ФРС - президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что не поддерживает снижение базовой процентной ставки в настоящее время, но может изменить свое мнение, если увидит "реальное замедление роста" занятости.

В данный момент он придерживается мнения о том, что рынок труда останется сильным, зарплаты будут расти, и эти факторы будут способствовать усилению инфляции в США.

Он также отметил, что все руководители ФРС в настоящее время занимают "выжидательную позицию", учитывая неопределенность в отношении исхода торгового спора с Китаем.

Теги: #фрс #ставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 19.04.2019
"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

"Укрзализныця" с 19 мая повысит ставки на использование вагонов

19:10 15.04.2019
Зеленский упрочил статус явного фаворита второго тура по ставкам букмекеров

Зеленский упрочил статус явного фаворита второго тура по ставкам букмекеров

09:31 20.03.2019
ФРС сохранит ставки в марте, может продлить паузу в их повышении

ФРС сохранит ставки в марте, может продлить паузу в их повышении

17:18 18.03.2019
Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

17:17 18.03.2019
Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

12:40 13.03.2019
Кабмин предложит Раде отменить обязательство местных органов власти ежегодно утверждать ставки местных налогов

Кабмин предложит Раде отменить обязательство местных органов власти ежегодно утверждать ставки местных налогов

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

20:48 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

20:39 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения

НКРЭКУ с 1 мая утратила полномочия регулирования сферы обращения с бытовыми отходами

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский может встретиться с представителями украинских банков с иностранным капиталом - источник

Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

КБ "Южное" освоило технологии 3D-печати при создании перспективных ракетных двигателей

Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за нарушение правил конкуренции

Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

UTG стала эксклюзивным брокером 2-й очереди ТРЦ Appolo в Днепре

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения

НКРЭКУ с 1 мая утратила полномочия регулирования сферы обращения с бытовыми отходами

Украина увеличила запасы в ПХГ на 15,1%,

Украина намерена представить в Канаде проект ледовой арены в Киеве на 1,7 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА