Экономика

10:07 13.05.2019

НКРЭКУ с 1 мая утратила полномочия регулирования сферы обращения с бытовыми отходами

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НКРЭКУ с 1 мая утратила полномочия регулирования сферы обращения с бытовыми отходами

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что с 1 мая утратила полномочия госрегулирования сферы переработки и захоронения бытовых отходов в связи со вступлением в силу отдельных положения закона Украины "О жилищно-коммунальных отходах".

Об этом сообщается в письме регулятора от 3 мая.

НКРЭКУ получила полномочия госрегулирования сферы переработки и захоронения бытовых отходов в конце 2016 года, в соответствие с законом "Об НКРЭКУ". Комиссия была уполномочена регулировать (лицензировать и устанавливать тарифы) деятельность в сфере переработки и захоронения бытовых отходов субъектов, которые обслуживают населенные пункты численностью свыше 100 тыс. лиц, а также эксплуатируют объекты мощностью свыше 50 тыс. тонн или 200 тыс. кубометров бытовых отходов в год. В 2017-2018 гг. регулятор выдал свыше 50 лицензий в сфере захоронения бытовых отходов. Комиссия регулировала деятельность 33 лицензиатов.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О жилищно-коммунальных услугах" 9 ноября 2017 года. Закон стал четвертым ключевым законом в реформе энергоэффективности (ранее были приняты законы "Об энергоэффективности зданий", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", "О Фонде энергоэффективности").

Согласно переходным положениям к закону, документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу, за исключением п.7 ч.1, п.10 ч.2, п.2 ч.4 ст.7, ч.3 ст.11, абз.1 и 2 ч.5 ст.18, ч.1 ст.26, которые вводятся в действие с 1 мая 2019 года.

Заключенные до вступления его в силу договоры о предоставлении жилкомуслуг продолжат действие еще в течение одного года после вступления в силу закона. В течение этого срока совладельцы многоквартирных домов должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке электроэнергии и природного газа).

Теги: #жкх #захоронение #отходы #нкрэку #переработка
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