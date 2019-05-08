Экономика

14:32 08.05.2019

Nestle уволит 4 тыс. сотрудников в США из-за смены логистической модели

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Nestle уволит 4 тыс. сотрудников в США из-за смены логистической модели

Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, начиная с третьего квартала 2019 года постепенно прекратит поставку замороженных продуктов непосредственно в супермаркеты США, в связи с чем американское подразделение компании сократит штат на 4 тыс. человек.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителей Nestle, сделанное на собрании акционеров в городе Арлингтон (штат Вирджиния), подразделение активно сокращало расходы, однако прямая доставка продукции ритейлерам все равно осталась слишком дорогой.

"Мы уже достигли максимальной эффективности операций, - заявил глава американского бизнеса Nestle Стив Пресли. - Компания не может себе позволить дублирующие статьи расходов".

Всего в американском подразделении Nestle работают около 48 тыс. человек, сокращение затронет 8,3% штата. В рамках реорганизации операций, завершение которой ожидается к началу второго квартала 2020 года, компания закроет восемь распределительных центров на территории США.

Единовременные расходы, связанные с переходом к новой модели поставок, предусматривающей доставку продукции на склады ритейлеров, составят около $500 млн, по оценке руководства компании.

Акции Nestle дорожают на 0,3% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании выросла на 23%, до 300 млрд швейцарских франков ($295 млрд).

Теги: #сша #nestle #логистика
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