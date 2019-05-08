Иран более не считает себя связанным условиями по продажам тяжелой воды

Иран более не станет соблюдать условие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по продажам тяжелой воды, заявил в эфире иранского телеканала Press TV председатель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Мы постоянно производим тяжелую воду и до сих пор продавали ее в крупных объемах. С этого момента по распоряжению президента страны (Хасана Рухани - ИФ) мы не ограничены лимитом в 130 тонн. По условиям СВПД, мы должны продавать излишки тяжелой воды, и сохранять у себя только 130 тонн. Но с этого момента, мы больше не соблюдаем данное условие", - сказал А.-А.Салехи.

Согласно СВПД, "потребности Ирана в тяжелой воде оценены в объеме 130 тонн до ввода в эксплуатацию модернизированного исследовательского реактора в Араке".

Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.